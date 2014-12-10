南非汇市：兰特持续下跌，因债信评级存在下调风险

路透约翰内斯堡12月10日 - 南非兰特周三跌至六年低位，尽管美元涨势暂停，且南非国内通胀放缓。

1536GMT，南非兰特 跌1.27%至11.6000，为2008年10月以来最低。当投资者对美元最近强劲走势了结获利时，兰特很快回吐温和涨幅。

南非11月整体年通胀率从10月的5.9%降至5.8%，连续第三个月落在央行低于6%的目标区间内。

但该数据不足以解除周一以来打压兰特的担忧。南非经常帐赤字达到国内生产总值(GDP)的6%，高于预期，且电力企业Eskom称限电将持续到2015年。

“惠誉和标准普尔周五将检讨评级。鉴于过去几周的数据情况及供电状况，前景不容乐观，”NKC Independent Economists资深分析师Christie Viljoen称。

标准普尔对南非的主权债信评级仅比垃圾级别高一个级距，进一步降级可能导致资本外流，迫使央行比预期更早升息。(完)

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