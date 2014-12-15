南非汇市：兰特兑美元走软，受全球经济前景低迷以及油价跌势不止重创

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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路透约翰内斯堡12月15日 - 南非兰特兑美元周一下挫，受到全球经济前景低迷打压，也同其他新兴市场一道受到油价跌势不止拖累。
1530 GMT，兰特兑美元 大跌逾1%，报11.7225兰特。
盘初兰特上扬，因信贷评等机构惠誉维持该国BBB评等，展望为负面，令原本预计会下调评等的投资人意外。标普和穆迪在近几个月已经下调了南非的评等。
不过升势稍纵即逝，因交易商转而关注惠誉对南非经济评论的利空基调。
油价大跌至五年半新低，拖累投资人投入日圆等避险货币。(完)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。