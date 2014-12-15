版本:
中国
债券 | 2014年 12月 16日 星期二 00:07 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，受全球经济前景低迷以及油价跌势不止重创

路透约翰内斯堡12月15日 - 南非兰特兑美元周一下挫，受到全球经济前景低迷打压，也同其他新兴市场一道受到油价跌势不止拖累。

1530 GMT，兰特兑美元 大跌逾1%，报11.7225兰特。

盘初兰特上扬，因信贷评等机构惠誉维持该国BBB评等，展望为负面，令原本预计会下调评等的投资人意外。标普和穆迪在近几个月已经下调了南非的评等。

不过升势稍纵即逝，因交易商转而关注惠誉对南非经济评论的利空基调。

油价大跌至五年半新低，拖累投资人投入日圆等避险货币。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐