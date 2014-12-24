南非汇市：兰特兑美元下滑，因美国经济数据强劲

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透约翰内斯堡12月24日 - 南非兰特兑美元周三下滑，预示至明年兰特的走势可能不佳，周二美国公布的经济成长数据强于预期，提振本已强劲的美元。
美国第三季经济成长5%，为11年来最快增速，推高美元指数创八年高位，新兴市场货币进一步受压。
1100 GMT，兰特兑美元下跌0.13%，报11.6650兰特，后市料进一步走软，因南非经济结构性疲弱，且全球商品价格下挫打压兰特。
今年兰特兑美元大跌近25%，因劳资纠纷、电力短缺以及预算和经常账赤字令投资人却步。
南非市场周四和周五都将因圣诞节假期休市。(完)
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交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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