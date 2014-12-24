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债券 | 2014年 12月 25日 星期四 02:16 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，因美国经济数据强劲

路透约翰内斯堡12月24日 - 南非兰特兑美元周三下滑，预示至明年兰特的走势可能不佳，周二美国公布的经济成长数据强于预期，提振本已强劲的美元。

美国第三季经济成长5%，为11年来最快增速，推高美元指数创八年高位，新兴市场货币进一步受压。

1100 GMT，兰特兑美元下跌0.13%，报11.6650兰特，后市料进一步走软，因南非经济结构性疲弱，且全球商品价格下挫打压兰特。

今年兰特兑美元大跌近25%，因劳资纠纷、电力短缺以及预算和经常账赤字令投资人却步。

南非市场周四和周五都将因圣诞节假期休市。(完)

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