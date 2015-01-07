南非汇市：兰特兑美元变动不大，兑欧元则升至一个月高位

中国金融：东北特钢破产重整有序推进，银行授信敞口约440亿--大连银监局
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
路透约翰内斯堡1月7日 - 南非兰特兑美元周三变动不大，兑欧元则升至一个月高位，得益于全球抛售欧元。
欧元区12月通胀年率为-0.2%，为2009年来首次转为负值，受油价急挫拖累，通胀降幅大于预期，这可能促使欧洲央行开始印钞。
兰特兑欧元 一度升至12月初来最高的13.8187兰特，1550GMT，兰特兑欧元回吐部分升幅，报13.8537兰特。
兰特兑美元 变动不大，报11.729兰特，周二纽约收盘报11.715兰特。(完)
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路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
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路透5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，电池制造商理士国际技术有限公司(理士国际)的三年期再融资规模已从1.5亿美元提高到了2亿美元。