版本:
中国
债券 | 2015年 1月 8日 星期四 00:12 BJT

南非汇市：兰特兑美元变动不大，兑欧元则升至一个月高位

路透约翰内斯堡1月7日 - 南非兰特兑美元周三变动不大，兑欧元则升至一个月高位，得益于全球抛售欧元。

欧元区12月通胀年率为-0.2%，为2009年来首次转为负值，受油价急挫拖累，通胀降幅大于预期，这可能促使欧洲央行开始印钞。

兰特兑欧元 一度升至12月初来最高的13.8187兰特，1550GMT，兰特兑欧元回吐部分升幅，报13.8537兰特。

兰特兑美元 变动不大，报11.729兰特，周二纽约收盘报11.715兰特。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐