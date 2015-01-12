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债券 | 2015年 1月 12日 星期一 23:40 BJT

南非汇市：兰特兑美元小跌，油价大跌改变南非通胀前景

路透约翰内斯堡1月12日 - 南非兰特兑美元周一小跌，油价续挫令南非通胀前景大幅转变。

油价跌势没有显示出减弱的迹象。美国2月原油期货 下挫1.13美元，报每桶47.23美元，2月布兰特原油期货 跌1.31美元，报48.80美元，均触及2009年4月来最低。

油价是南非通胀的主要因素，11月南非通胀由10月的5.9%降至5.8%。如果趋势持续，南非央行将有能力维持指标利率在5.75%不变。

1515GMT，南非兰特兑美元 报11.5060，略低于上周五纽约收盘水准。(完)

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