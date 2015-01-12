南非汇市：兰特兑美元小跌，油价大跌改变南非通胀前景

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡1月12日 - 南非兰特兑美元周一小跌，油价续挫令南非通胀前景大幅转变。
油价跌势没有显示出减弱的迹象。美国2月原油期货 下挫1.13美元，报每桶47.23美元，2月布兰特原油期货 跌1.31美元，报48.80美元，均触及2009年4月来最低。
油价是南非通胀的主要因素，11月南非通胀由10月的5.9%降至5.8%。如果趋势持续，南非央行将有能力维持指标利率在5.75%不变。
1515GMT，南非兰特兑美元 报11.5060，略低于上周五纽约收盘水准。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 盐城市灌东 6.6 7 5/15簿记建档 -- AA 5/16-5/18 天风证券 经济开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。