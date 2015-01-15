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债券 | 2015年 1月 16日 星期五 01:57 BJT

南非汇市：兰特兑美元回落1%，因预计南非电力危机可能持续长时间

路透约翰内斯堡1月15日 - 南非兰特兑美元周四回软，下挫多达1%，此前电力企业Eskom称，该国国家电网可能要承受多达三年的压力，直指经济成长也将继续受压。

在Eskom讲话后，兰特兑美元跌至11.5600的日低。

路透调查显示，分析师将今年南非经济成长预估由一个月前的2.5%下调至2.3%，主要因电力危机风险。

1645GMT，兰特兑美元 报11.5300，较周三纽约收盘水准跌0.8%。(完)
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