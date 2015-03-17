南非汇市：兰特兑美元下滑，因海外资本出逃盖过经常账赤字缩窄的影响

中国经济：去年服务业对经济增长贡献率58.2%，“稳定器”作用将更凸显--统计局
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透约翰内斯堡3月17日 - 南非兰特兑美元周二小跌，因经常账赤字缩窄带来的乐观情绪，被海外资本出逃迹象所盖过。
央行数据显示，南非去年第四季海外资本外流168亿兰特，主要因对当地经济缺乏信心，以及美国升息的前景。
不过南非央行表示，去年第四季出口增加扶助该国经常账赤字缩窄至相当于国内生产总值(GDP)的5.1%，第三季修正为5.8%。
1525GMT，兰特兑美元 跌0.13%，报12.4105兰特，在因经常账赤字数据触及日高后失去动能。
美联储周二和周三开会讨论升息时机，而南非周三将公布消费者通胀和零售销售数据，如果数据显示经济成长有进一步障碍，可能压低兰特。(完)
路透北京1月22日 - 中国国家统计局服务业统计司司长许剑毅周日称，2016年服务业占GDP比重升至51.6%，比上年继续提高1.4个百分点，比第二产业高出11.8个百分点；对国民经济增长的贡献率为58.2%，比上年提高5.3个百分点，比第二产业高出20.8个百分点。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-