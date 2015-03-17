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债券 | 2015年 3月 18日 星期三 00:10 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，因海外资本出逃盖过经常账赤字缩窄的影响

路透约翰内斯堡3月17日 - 南非兰特兑美元周二小跌，因经常账赤字缩窄带来的乐观情绪，被海外资本出逃迹象所盖过。

央行数据显示，南非去年第四季海外资本外流168亿兰特，主要因对当地经济缺乏信心，以及美国升息的前景。

不过南非央行表示，去年第四季出口增加扶助该国经常账赤字缩窄至相当于国内生产总值(GDP)的5.1%，第三季修正为5.8%。

1525GMT，兰特兑美元 跌0.13%，报12.4105兰特，在因经常账赤字数据触及日高后失去动能。

美联储周二和周三开会讨论升息时机，而南非周三将公布消费者通胀和零售销售数据，如果数据显示经济成长有进一步障碍，可能压低兰特。(完)

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