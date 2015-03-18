南非汇市：兰特兑美元走坚，市场聚焦美联储货币政策声明

标题新闻：加拿大4月房屋开工年率降至21.41万户但仍接近五年高位，3月下修至25.23万户--CMHC
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路透约翰内斯堡3月18日 - 南非兰特兑美元周三上涨，因消费者通胀大幅放缓，带动买家在备受瞩目的美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布货币政策声明前进场。
1444GMT，兰特兑美元 上扬0.28%，报12.3190兰特，因稍早数据显示2月通胀年率降至3.9%，为近四年最低。
“在美联储发布声明前，投资人不敢冒太大的风险，”Bidvest Bank首席汇市交易员Ion de Vleeschauwer在解释为何兰特上涨时表示。
“如果联储声明对通胀的态度温和，那么兰特可能升至12.20区域的较低端，这是可能重燃进口商需求的水准。”
不过美联储可能在最新的声明中弃用对升息“保持耐心”的措辞。这会为早至6月就升息铺平道路。
“如果美联储放弃耐心措辞，那么美元会大涨。”de Vleeschauwer称。(完)
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