版本:
中国
债券 | 2015年 3月 20日 星期五 00:03 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，美联储声明发布后的涨势消退

路透约翰内斯堡3月19日 - 南非兰特兑美元周四大幅回落，回吐昨日在美国联邦储备理事会(FED/美联储)声明发布后录得的大幅分涨幅。联储声明导致短期内升息的预期降温。

1507 GMT，兰特兑美元 急跌1.67%，报12.2800兰特，两周来首次跌穿12兰特水平。

昨日，兰特劲扬多达3%，因美联储下调经济预估，并暗示未来收紧政策的步伐将更加缓慢。

兰特今日跟随其他新兴市场货币的跌势。

1507 GMT，俄罗斯卢布 回落逾1%，之前升至两个半月高位。土耳其里拉 下跌逾1%，之前上扬1.5%。

“兰特走软部分是因新兴市场仍然承压，”World Wide Capital Securities的交易员Dale Forssman说。

“市场人士将兰特小涨和美元走软视为卖出兰特的良机，但美元已经收复了昨日的大部分失地，”Forssman表示。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐