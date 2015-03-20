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债券 | 2015年 3月 21日 星期六 00:08 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨，新兴市场货币趁美元回软之势反弹

路透约翰内斯堡3月20日 - 南非兰特兑美元周五上涨，摆脱了国家电力公司Eskom信贷评等遭下调的影响，跟随新兴市场货币趁美元回软反弹之势。

1529GMT，兰特兑美元 升1.9%，报12.0650兰特，稍早触及12.0520日高。

在美联储意外发布对升息态度温和的声明后，欧元兑美元本周势将创下逾两年最佳表现。

但一些分析师预计，兰特升势将短暂，因该国经济仍在继续应对国内压力，预计今年经济仅增长2%。

标普周四将Eskom的长期评等由“BBB-”下调至“BB+”，展望为负面。(完)
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