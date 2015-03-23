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债券 | 2015年 3月 24日 星期二 00:21 BJT

南非汇市：兰特兑美元升至两周最高，受欧元大涨带动

路透约翰内斯堡3月23日 - 南非兰特兑美元周一攀升至两周最强水准，跟随欧元升势，且突破了关键技术阻力位。

1515GMT，兰特兑美元 升0.81%，报11.9520兰特，海外市场一度跌至12.1300兰特，之后升穿12水准。

欧元兑美元 大涨0.78%，因一联储官员的讲话巩固了上周对升息时机的温和派论调。

有交易员表示，兰特升势可能稍纵即逝，因美元仍强劲，且标普下调南非电力公司Eskom评等的因素尚未在市场消化。

标普上周将Eskom的长期评等由“BBB-”下调至“BB+”，展望为负面。

南非央行预计在周四维持利率在5.75%不变。(完)
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