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债券 | 2015年 3月 26日 星期四 23:10 BJT

南非汇市：兰特兑普涨的美元下滑，尽管南非央行声明对通胀态度颇为强硬

路透约翰内斯堡3月26日 - 南非兰特兑美元周四下滑，主要因美元兑多数货币普涨，尽管南非央行货币政策声明对通胀的态度颇为强硬。

1453GMT，兰特兑美元 跌0.9%，报11.9600兰特。

南非央行宣布维持利率在5.75%不变，正在平衡对通胀前景恶化及经济成长疲弱的担忧。

美元指数 升0.15%，报97.120。

中东紧张局势不断升级也令市场不安，这带动投资人撤出较高风险资产。(完)
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