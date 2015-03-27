南非汇市：兰特兑美元下滑，跌穿重要心理关口12兰特

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周五小跌，通胀压力积聚并威胁到兰特近期的小幅反弹。
1515GMT，兰特兑美元 跌0.7%，报12.0085兰特，跌穿 重要心理关口12兰特，本周兰特小涨，一度高见11.7550。
“上周兰特超卖的情况预计将扭转，兰特一路升至11.80水准以及11.79和11.78，但之后又跌回12.000，这是非常强劲的波动点，”Afrifocus Securities的衍生品交易员Cheslyn Francis表示。
兰特周四下跌，因南非央行维持利率不变，权衡对通胀前景恶化及经济成长疲弱的担忧。
南非央行称，预计今年通胀均值在4.8%，之前预估为3.8%。政府周五宣布，下月汽油价格猛涨14%，令消费者物价压力加重。
Francis称如果兰特大跌，或美联储转趋强硬，今年稍晚南非可能升息。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。