南非汇市：兰特兑美元下滑，跌穿重要心理关口12兰特

路透约翰内斯堡3月27日 - 南非兰特兑美元周五小跌，通胀压力积聚并威胁到兰特近期的小幅反弹。

1515GMT，兰特兑美元 跌0.7%，报12.0085兰特，跌穿 重要心理关口12兰特，本周兰特小涨，一度高见11.7550。

“上周兰特超卖的情况预计将扭转，兰特一路升至11.80水准以及11.79和11.78，但之后又跌回12.000，这是非常强劲的波动点，”Afrifocus Securities的衍生品交易员Cheslyn Francis表示。

兰特周四下跌，因南非央行维持利率不变，权衡对通胀前景恶化及经济成长疲弱的担忧。

南非央行称，预计今年通胀均值在4.8%，之前预估为3.8%。政府周五宣布，下月汽油价格猛涨14%，令消费者物价压力加重。

Francis称如果兰特大跌，或美联储转趋强硬，今年稍晚南非可能升息。(完)