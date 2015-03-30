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债券 | 2015年 3月 30日 星期一 22:54 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及一周低点，受美元走强拖累

路透约翰内斯堡3月30日 - 南非兰特兑美元周一扩大跌势，触及一周新低，因美元兑一篮子主要货币走强。

1437GMT，兰特兑美元 跌0.74%，报12.1240兰特。

“今日市场普遍厌恶风险，美元上扬。”Rand Merchant Bank交易员Jim Bryson表示。

美元指数 升0.54%，报97.817。(完)
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