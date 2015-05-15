南非汇市：兰特兑美元势将连升四日，因美国数据打压美元

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
路透约翰内斯堡5月15日 - 南非兰特兑美元周五收复稍早失地，势将连升第四个交易日，此前美国公布的数据疲弱，打压美元。
分析师表示，南非公共行业有望达成薪资协议也给兰特提供了支撑，因这可能避免可能出现的罢工。
1501 GMT，兰特兑美元 报11.7700兰特，略高于周四收盘水准11.7820兰特，周五低点报11.8800兰特。
美国公布的消费者信心报告令人失望，拖累美元走软。
交易商和分析师表示，下周兰特走势可能出现一些波动，因南非将公布包括失业率、消费者物价指数、零售销售等重要数据，且周四南非央行还将发布利率决定。
路透访查的33位分析师中有32位都预计央行将维持利率在5.75%不变，但政策声明的基调将会提供是否在今年稍晚就会收紧政策的线索。(完)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6