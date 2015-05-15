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债券 | 2015年 5月 15日 星期五 23:48 BJT

南非汇市：兰特兑美元势将连升四日，因美国数据打压美元

路透约翰内斯堡5月15日 - 南非兰特兑美元周五收复稍早失地，势将连升第四个交易日，此前美国公布的数据疲弱，打压美元。

分析师表示，南非公共行业有望达成薪资协议也给兰特提供了支撑，因这可能避免可能出现的罢工。

1501 GMT，兰特兑美元 报11.7700兰特，略高于周四收盘水准11.7820兰特，周五低点报11.8800兰特。

美国公布的消费者信心报告令人失望，拖累美元走软。

交易商和分析师表示，下周兰特走势可能出现一些波动，因南非将公布包括失业率、消费者物价指数、零售销售等重要数据，且周四南非央行还将发布利率决定。

路透访查的33位分析师中有32位都预计央行将维持利率在5.75%不变，但政策声明的基调将会提供是否在今年稍晚就会收紧政策的线索。(完)

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