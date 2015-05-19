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债券 | 2015年 5月 20日 星期三 00:30 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，因美国楼市数据强劲提振美元

路透约翰内斯堡5月19日 - 南非兰特兑美元周二走软，因美元受强劲的美国楼市数据提振，数据激活了对美国年底前升息的押注。

1502 GMT，兰特兑美元 跌0.26%，报11.9190兰特，盘中多数时间徘徊在11.80兰特水准，但之后因美元受强劲的楼市数据带动上涨，兰特下滑。

美国房屋开工跳升至近七年半最高水准，同近期疲弱的数据形成对比，缓和了对美国经济复苏韧性的疑虑。

美元指数 大涨1.2%。

今日稍早，信贷评等机构穆迪表示，改变南非信贷评等的机率不大。去年11月，穆迪将南非评等降至Baa2，较垃圾评等高一个级距，而惠誉给予南非的评等为BBB，展望为负面。(完)

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