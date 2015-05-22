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债券 | 2015年 5月 22日 星期五 23:13 BJT

南非汇市：兰特/美元下滑，因美国通胀数据提升美联储今年稍晚升息的可能性

路透约翰内斯堡5月22日 - 南非兰特兑美元周五下滑，因美国公布消费者通胀小涨，提升了美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年稍晚升息的可能性。

1420 GMT，兰特兑美元 跌0.2%，报11.8660兰特，在南非央行周四发布对通胀态度强硬的政策声明后，兰特三周来首次突破11.75技术阻力位，今日回吐了升幅。

“美元/兰特昨日下探了11.7300，凸显了下档突破的风险，但未能守住这些水准，证实美元在11.7600/7800兰特附近有强劲支撑。”ETM Analytics分析师在报告中指出。

美国劳工部周五公布，4月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.1%)，3月为上升0.2%，支出活动反弹激活了对美国经济持续复苏的观点。(完)

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