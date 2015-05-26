南非汇市：兰特兑美元走软，因数据疲弱和美元走强

路透约翰内斯堡5月26日 - 南非兰特兑美元周二跌至两周低位，受累于南非数据疲弱，以及美元扩大涨幅。

1500 GMT，兰特兑美元 跌1.09%，报12.0600兰特，逼近12.15兰特附近的下一个支撑位，本周稍后南非将公布又一轮经济数据。

“兰特走软是因美元大幅走软所致，”Global Trader的Nilan Morar说，南特兑美元自5月13日以来首次交投在12.00兰特之上。

美元指数 过去两周累积上扬逾4%，因近期经济数据提振对美国经济的乐观情绪。

南非统计局公布的数据显示，该国经济首季扩张仅1.3%，且失业率攀升。

Capital Economics的经济学家John Ashbourne在一份报告中称，“南非的经济数据非常令人失望，这可能意味着我们将不得不下修2%的今年经济成长预期。”