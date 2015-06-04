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债券 | 2015年 6月 4日 星期四 23:56 BJT

南非汇市：兰特走软，因担心惠誉下调南非信用评级

路透约翰内斯堡6月4日 - 南非兰特兑美元周四触及11周新低，部分因投资者担忧惠誉在周五评估该国信用评级后会调降其评级。

惠誉对南非的评级现为BBB，展望为负面，并在3月警告称可能调降其评级。

市场担忧这一警告可能会在周五成真，兰特兑美元、欧元和英镑“遭受重压”，Bidvest Bank的首席交易员Ion de Vleeschauwer说。

根据汤森路透数据，兰特兑美元盘中跌至3月17日以来最低12.4025兰特。

1522 GMT，兰特兑美元较周三纽约汇市收盘价下跌0.5%，报12.3700兰特。

“如果评级被调降，这对兰特而言是个问题，因债券市场已经遭受重创，”de Vleeschauwer说。(完)

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