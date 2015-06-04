南非汇市：兰特走软，因担心惠誉下调南非信用评级

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透约翰内斯堡6月4日 - 南非兰特兑美元周四触及11周新低，部分因投资者担忧惠誉在周五评估该国信用评级后会调降其评级。
惠誉对南非的评级现为BBB，展望为负面，并在3月警告称可能调降其评级。
市场担忧这一警告可能会在周五成真，兰特兑美元、欧元和英镑“遭受重压”，Bidvest Bank的首席交易员Ion de Vleeschauwer说。
根据汤森路透数据，兰特兑美元盘中跌至3月17日以来最低12.4025兰特。
1522 GMT，兰特兑美元较周三纽约汇市收盘价下跌0.5%，报12.3700兰特。
“如果评级被调降，这对兰特而言是个问题，因债券市场已经遭受重创，”de Vleeschauwer说。(完)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 公债收益率从两周半高位下滑 * 特朗普就职演说高举民粹主义大旗 * 下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债 路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就 职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。 特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 “当特朗普反建制的呼声高一些，公债收益率就会低一些。”BMO Capital Markets利 率策略师Aaron Kohli表示。 “在某种程度上，市场认为特朗普上任后有特许能帮助更多立法通过的蜜月期很短，风 险是如果他将更多精力投入民粹主义的话题，市场将更难相信会有财政政策、刺激措施、基 建项目等其他议案也能获得通过。”Kohli称。 投资人已经押注特朗普将增加基建投资来带动经济成长。 美国新政府开支可能也要靠新的公债供应来注资，这可能进一步拖累公债表现，推高公 债收益率。 “客户相信本届政府将会增加公债供应，”Seaport Glo
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