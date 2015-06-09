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债券 | 2015年 6月 10日 星期三 00:11 BJT

南非汇市：兰特兑美元小涨，盘中在窄幅区间波动

路透约翰内斯堡6月9日 - 南非兰特兑美元周二在窄幅区间内波动，因缺乏重大影响因素，交易商和投资人等待周四的矿业和制造业产出数据，以寻找南非经济体质的线索。

今年迄今，南非兰特兑美元下挫近8%，因投资人担心该国预算和经常账赤字，以及电力危机。

不过，周二兰特兑美元小涨，1540GMT，较周一纽约收盘升0.22%，报12.4480兰特。

兰特上周一度跌至13年半最低的12.6600兰特后已收复部分失地，因惠誉没有像投资人担心的那样下调南非信贷评等。(完)

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