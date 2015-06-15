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债券 | 2015年 6月 16日 星期二 00:30 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，但标普维持南非评等限制了跌幅

路透约翰内斯堡6月15日 - 南非兰特兑美元周一走软，但信贷评等机构标普决定维持南非评等在BBB-不变限制了兰特的跌幅。

1516GMT，兰特兑美元 下跌0.34%，报12.4200兰特，在周二南非为公共假期，今日市场成交迟滞，兰特陷于窄幅区间内。今年迄今，兰特兑美元下挫逾7%。

周五标普表示预计南非财政部将恪守限制政府支出的承诺，这令兰特缩减了之前的跌幅。

不过因投资人对希腊局势不安，且美元走强，兰特兑美元可能扩大跌势向12.50关口。(完)

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