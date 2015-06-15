南非汇市：兰特兑美元走软，但标普维持南非评等限制了跌幅

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
路透约翰内斯堡6月15日 - 南非兰特兑美元周一走软，但信贷评等机构标普决定维持南非评等在BBB-不变限制了兰特的跌幅。
1516GMT，兰特兑美元 下跌0.34%，报12.4200兰特，在周二南非为公共假期，今日市场成交迟滞，兰特陷于窄幅区间内。今年迄今，兰特兑美元下挫逾7%。
周五标普表示预计南非财政部将恪守限制政府支出的承诺，这令兰特缩减了之前的跌幅。
不过因投资人对希腊局势不安，且美元走强，兰特兑美元可能扩大跌势向12.50关口。(完)
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25 德国 标售30年期联邦债券 1/26 美国 发售七年期公债 1/26 日本 标售三个月期贴现国库券 1
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。