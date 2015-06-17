南非汇市：兰特走软，市场静待美联储声明和叶伦讲话

路透约翰内斯堡6月17日 - 南非兰特兑美元周三走软，因美元走强，以及南非总体通胀5月攀升至年内峰值，为兰特在美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策声明前进一步下跌敞开了大门。

1400 GMT，兰特兑美元 回落0.55%，报12.4350兰特，逼近12.50兰特的技术位，在市场今日稍后研读美联储声明，寻找升息时机线索的过程中，兰特可能跌破该水平。

“隔夜时段兰特的交投肯定会比国内交易时段更加激动人心，”NKC African Economics的分析师Christie Viljoen表示。

5月南非总体消费者通胀年率攀升至4.6%，4月为4.5%，与预期一致。数据对南特的影响不大，因投资者静待美联储主席叶伦在政策会议结束后举行的记者会上的讲话。

“联邦公开市场委员会(FOMC)声明的重点是利率将攀升，不久就将攀升。我肯定，联储还希望压低对经济成长的预期，”Vijoen说。日内美元兑多数新兴市场货币走强，兑俄罗斯卢布 上扬约0.4%，兑土耳其里拉 走强0.2%。(完)