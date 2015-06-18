南非汇市：兰特兑美元升至三周高位，美联储周三声明未明确暗示升息时机

路透约翰内斯堡6月18日 - 南非兰特兑美元周四大涨逾1%，至三周高位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三货币政策声明没有明确暗示升息时机。

“美联储昨日的讲话有些令人失望。兰特走强全是因美元以及目前美国经济成长疲弱的情况。”Bidvest Bank首席汇市交易员Ion de Vleeschauwer表示。

兰特兑美元 盘中高见12.1380兰特，为5月底来最高水准，1445 GMT，兰特缩减涨幅，报12.1990，升0.58%。

美元指数 下挫0.66%，至一个月低点，勉力摆脱美联储没有明确暗示何时升息的影响。