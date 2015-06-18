南非汇市：兰特兑美元升至三周高位，美联储周三声明未明确暗示升息时机

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡6月18日 - 南非兰特兑美元周四大涨逾1%，至三周高位，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三货币政策声明没有明确暗示升息时机。
“美联储昨日的讲话有些令人失望。兰特走强全是因美元以及目前美国经济成长疲弱的情况。”Bidvest Bank首席汇市交易员Ion de Vleeschauwer表示。
兰特兑美元 盘中高见12.1380兰特，为5月底来最高水准，1445 GMT，兰特缩减涨幅，报12.1990，升0.58%。
美元指数 下挫0.66%，至一个月低点，勉力摆脱美联储没有明确暗示何时升息的影响。
美国公布的5月消费者物价指数(CPI)录得逾两年最大升幅，但不及预期，这进一步提振了较高风险的新兴市场资产。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选