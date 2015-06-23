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债券 | 2015年 6月 24日 星期三 00:55 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，因强劲的楼市数据提振美元

路透约翰内斯堡6月23日 - 南非兰特兑美元周二下挫达1%，因美国强劲的楼市数据提振美元走强，数据巩固了美联储的升息预期。

美国商务部周二报告，5月新屋销售增长2.2%，经季节性调整后年率为54.6万户，为2008年2月以来最高。4月增幅被大幅上修。

数据公布后，兰特兑美元 低见12.2400兰特，1600 GMT，兰特兑美元略有反弹，缩减跌幅至0.8%，报12.1960兰特。

强劲的数据提振美元指数 上扬约1%，因预期美联储更大幅度升息，且美国公债收益率上涨也令美元走软更具吸引力。

兰特看来将上探12.10的阻力位，昨日兰特曾突破该水准。(完)

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