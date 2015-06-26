南非汇市：兰特兑美元急跌1%，因经济疲弱和希腊前途未卜

路透约翰内斯堡6月26日 - 兰特兑美元周五急跌逾1%，因投资者在担忧希腊违约可能给全球造成冲击的同时，还对南非疲弱前景提心吊胆。

南特兑美元 日低为12.2425兰特，1534 GMT，下跌1%，报12.2130兰特。

在路透追踪的25中新兴市场货币中，兰特是今日表现最疲弱的五种货币之一，波兰的兹罗提 也是其中之一。

“市场仍对周末进行的希腊债务磋商可能出现负面结果的前景感到不安，”ETM的市场分析师Jana van表示。

“今日兰特仅跑赢一种新兴市场货币的事实凸显出全球风险意愿对南非的影响有多大。”