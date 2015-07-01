南非汇市：兰特兑美元下滑，美国数据强劲提振美元

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡7月1日 - 兰特兑美元周三下滑，回吐昨日升幅，因美国公布的就业和制造业数据强劲，提振美元。
1540 GMT，南特兑美元 下滑0.7%，报12.2570兰特，回吐过去两日大涨近2.5%的部分升幅。
希腊没能偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，在市场预料之中，新兴市场货币无甚反应。
兰特兑欧元 小跌0.15%，报13.5573兰特。兰特兑英镑跌0.11%。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加23.7万人，创去年12月以来最大增幅，表明就业市场进一步改善，而这或允许美联储在今年稍后降息。
美国供应管理协会(ISM)表示，6月全国制造业活动指数自5月的52.8升至53.5，为1月以来最高。路透调查中分析师预期为53.1。 (完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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