南非汇市：兰特兑美元下滑，美国数据强劲提振美元

路透约翰内斯堡7月1日 - 兰特兑美元周三下滑，回吐昨日升幅，因美国公布的就业和制造业数据强劲，提振美元。

1540 GMT，南特兑美元 下滑0.7%，报12.2570兰特，回吐过去两日大涨近2.5%的部分升幅。

希腊没能偿还国际货币基金组织(IMF)贷款，在市场预料之中，新兴市场货币无甚反应。

兰特兑欧元 小跌0.15%，报13.5573兰特。兰特兑英镑跌0.11%。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加23.7万人，创去年12月以来最大增幅，表明就业市场进一步改善，而这或允许美联储在今年稍后降息。