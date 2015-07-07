南非汇市：兰特兑美元挫至逾四周低点，因希腊忧虑提振美元

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透约翰内斯堡7月7日 - 南非兰特兑美元周二大跌逾1%，至逾四周最低，因美元大涨，希腊危机恶化重创欧元兑美元。
1550 GMT，兰特兑美元 跌约1%，报12.5090兰特，稍早一度触及四周低点，希腊债务危机引发全球市场跌势，新兴市场资产也受牵连。
墨西哥披索 领跌，兑美元跌至历史低点，俄罗斯卢布 和巴西雷亚尔 均下挫超过1%。
在欧洲央行上调希腊银行融资抵押品减计幅度，引发对希腊银行很快将耗尽现金的担忧后，美元兑欧元升至五周高位。
兰特预计将继续承压，因周四南非将公布矿业和制造业数据，南非金矿行业的薪资磋商也给兰特带来下滑风险。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。