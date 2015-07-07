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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 00:13 BJT

南非汇市：兰特兑美元挫至逾四周低点，因希腊忧虑提振美元

路透约翰内斯堡7月7日 - 南非兰特兑美元周二大跌逾1%，至逾四周最低，因美元大涨，希腊危机恶化重创欧元兑美元。

1550 GMT，兰特兑美元 跌约1%，报12.5090兰特，稍早一度触及四周低点，希腊债务危机引发全球市场跌势，新兴市场资产也受牵连。

墨西哥披索 领跌，兑美元跌至历史低点，俄罗斯卢布 和巴西雷亚尔 均下挫超过1%。

在欧洲央行上调希腊银行融资抵押品减计幅度，引发对希腊银行很快将耗尽现金的担忧后，美元兑欧元升至五周高位。

兰特预计将继续承压，因周四南非将公布矿业和制造业数据，南非金矿行业的薪资磋商也给兰特带来下滑风险。(完)

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