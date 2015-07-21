南非汇市：兰特受商品价格反弹带动走强，关注本周央行利率决定

路透约翰内斯堡7月21日 - 南非兰特兑美元周二上涨，受商品价格反弹支撑，且美元兑一篮子货币的近期升势暂歇。

1435 GMT，兰特兑美元 升0.59%，报12.3615兰特。

美元兑一篮子主要货币 跌0.52%。

“美元走软，且商品价格有所反弹，因此扶助了兰特的走势，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer表示。

“但仍要等着看本周稍晚央行的利率决定。周四前市场气氛紧张。”

南非央行周二将开始为期三日的货币政策会议，路透上周访查的32位分析师中有17位预计央行在周四宣布政策决定时会升息。