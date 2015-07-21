南非汇市：兰特受商品价格反弹带动走强，关注本周央行利率决定

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡7月21日 - 南非兰特兑美元周二上涨，受商品价格反弹支撑，且美元兑一篮子货币的近期升势暂歇。
1435 GMT，兰特兑美元 升0.59%，报12.3615兰特。
美元兑一篮子主要货币 跌0.52%。
“美元走软，且商品价格有所反弹，因此扶助了兰特的走势，”Bidvest Bank首席交易员Ion de Vleeschauwer表示。
“但仍要等着看本周稍晚央行的利率决定。周四前市场气氛紧张。”
南非央行周二将开始为期三日的货币政策会议，路透上周访查的32位分析师中有17位预计央行在周四宣布政策决定时会升息。
投资人也在等到周三南非将公布的6月消费者通胀数据，以寻找央行是否会升息的线索。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选