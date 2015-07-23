南非汇市：兰特兑美元由升转跌，尽管南非央行升息

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡7月23日 - 南非兰特兑美元周四下滑，扭转短暂升势，尽管南非央行升息。目前南非经济前景处于通胀上升和经济成长疲弱的两难局面。
南非央行升息25个基点，至6.0%，并表示仍在升息周期中，因通胀上升的风险犹存。
1506GMT，兰特兑美元 跌0.2%，报12.4350兰特。
“兰特兑美元仍走软。鉴于经济状况疲弱，兰特只不过是在消化那些成长趋弱的情况，这一情况可能因升息而恶化，即便只是小幅升息。”ETM Analytics的Ricardo da Camara表示。
南非央行上次升息是在去年7月，但那之后南非经济受到电力不断短缺及其他结构性障碍所限。
之前预计南非央行维持利率不变或升息的分析师数目相若。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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