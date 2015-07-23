南非汇市：兰特兑美元由升转跌，尽管南非央行升息

路透约翰内斯堡7月23日 - 南非兰特兑美元周四下滑，扭转短暂升势，尽管南非央行升息。目前南非经济前景处于通胀上升和经济成长疲弱的两难局面。

南非央行升息25个基点，至6.0%，并表示仍在升息周期中，因通胀上升的风险犹存。

1506GMT，兰特兑美元 跌0.2%，报12.4350兰特。

“兰特兑美元仍走软。鉴于经济状况疲弱，兰特只不过是在消化那些成长趋弱的情况，这一情况可能因升息而恶化，即便只是小幅升息。”ETM Analytics的Ricardo da Camara表示。

南非央行上次升息是在去年7月，但那之后南非经济受到电力不断短缺及其他结构性障碍所限。