南非汇市：兰特兑美元创14年新低，关注国内贸易数据及美联储会议

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透约翰内斯堡7月27日 - 南非兰特兑美元周一刷新14年最低水准，交易商和分析师预计，如果南非贸易数据不及预期，且本周稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布对通胀强硬的声明，兰特兑美元可能进一步下滑。
1604GMT，兰特兑美元 报12.6235兰特，略低于上周五收盘水准12.6165兰特。今日盘中兰特刷新14年低位，报12.6900兰特。
今年兰特兑美元大跌9%，部分因投资人预期美国升息，遂抛售新兴市场资产。
南非预算和经常账赤字不断扩大，也令兰特特别容易受大量资金外流的冲击。(完)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。