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债券 | 2015年 7月 28日 星期二 00:55 BJT

南非汇市：兰特兑美元创14年新低，关注国内贸易数据及美联储会议

路透约翰内斯堡7月27日 - 南非兰特兑美元周一刷新14年最低水准，交易商和分析师预计，如果南非贸易数据不及预期，且本周稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布对通胀强硬的声明，兰特兑美元可能进一步下滑。

1604GMT，兰特兑美元 报12.6235兰特，略低于上周五收盘水准12.6165兰特。今日盘中兰特刷新14年低位，报12.6900兰特。

今年兰特兑美元大跌9%，部分因投资人预期美国升息，遂抛售新兴市场资产。

南非预算和经常账赤字不断扩大，也令兰特特别容易受大量资金外流的冲击。(完)

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