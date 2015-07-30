南非汇市：兰特兑美元跌至14年低点，因投资人抛售新兴市场货币

路透约翰内斯堡7月30日 - 南非兰特兑美元周四大跌逾1.5%，至14年低点，在25种新兴市场货币中表现最弱，美国收紧货币政策预期升温重创新兴市场货币。

自今年年初，兰特兑美元已经大跌10%，因投资人预计美国升息，遂抛售风险更大的较高收益资产。

周四，兰特兑美元 触及12.7550兰特的低点，为2001年12月来首见，1531GMT，兰特跌1.47%，报12.735兰特。