南非汇市：兰特兑美元跌至14年低点，因投资人抛售新兴市场货币

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡7月30日 - 南非兰特兑美元周四大跌逾1.5%，至14年低点，在25种新兴市场货币中表现最弱，美国收紧货币政策预期升温重创新兴市场货币。
自今年年初，兰特兑美元已经大跌10%，因投资人预计美国升息，遂抛售风险更大的较高收益资产。
周四，兰特兑美元 触及12.7550兰特的低点，为2001年12月来首见，1531GMT，兰特跌1.47%，报12.735兰特。
在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三表示，美国经济已经克服了首季萎缩的困难，并正“温和扩张”，为9月升息敞开大门后，美元兑主要货币周四走强。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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