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债券 | 2015年 7月 30日 星期四 23:58 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至14年低点，因投资人抛售新兴市场货币

路透约翰内斯堡7月30日 - 南非兰特兑美元周四大跌逾1.5%，至14年低点，在25种新兴市场货币中表现最弱，美国收紧货币政策预期升温重创新兴市场货币。

自今年年初，兰特兑美元已经大跌10%，因投资人预计美国升息，遂抛售风险更大的较高收益资产。

周四，兰特兑美元 触及12.7550兰特的低点，为2001年12月来首见，1531GMT，兰特跌1.47%，报12.735兰特。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三表示，美国经济已经克服了首季萎缩的困难，并正“温和扩张”，为9月升息敞开大门后，美元兑主要货币周四走强。(完)

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