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债券 | 2015年 8月 6日 星期四 23:55 BJT

南非汇市：兰特兑美元收复昨日部分失地，但反弹可能昙花一现

路透约翰内斯堡8月6日 - 南非兰特兑美元周四收复昨日大跌的部分失地，但南非经济艰困及美国很快可能升息或令兰特面临进一步卖压。

市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久就将开始升息，促使投资人抛售新兴市场资产，兰特兑美元今年迄今下挫10%。

1529 GMT，兰特兑美元 报12.7480，升0.25%，昨日收报12.7795，周三盘中触及2001年12月来最低的12.8300。

兰特兑英镑 攀升1%，报19.7690兰特，昨日一度突破20.0000关口。

Investec分析师Annabel Bishop表示，在下个月美联储会议前，兰特可能继续承压。(完)

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