南非汇市：兰特兑美元从美国就业数据公布后的跌势中反弹收高

路透约翰内斯堡8月7日 - 南非兰特兑美元周五收高，从美国强劲就业数据公布后引发的跌势中迅速反弹。

尽管数据令美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在9月开始升息的预期升温，这可能促使投资人出售新兴市场资产，转投美国资产，但强劲的就业增长也被认为是全球经济将继续扩张的积极迹象。

“美国就业数据大致符合预期，尽管利率市场可能会开始消化美联储9月升息的几率增加，但汇市看来已经消化这一因素一段时间了，”汇丰控股高级汇市策略师Dominic Bunning表示。

“对所有新兴市场货币来说，这不一定是件坏事，因这也显示出全球经济成长有更多积极的发展。”

尽管美国可能将开始升息，但较长期而言，美联储只会逐步收紧政策，他表示。

下周一，南非金融市场将因公众假期休市。

美国就业数据公布后不久，兰特在1236 GMT触及日低12.7855兰特，但之后收复失地，在1716 GMT，兰特报12.6425，较周四纽约收盘升0.57%。