南非汇市：兰特兑美元跌至近一周低点，受中国安排人民币贬值拖累

路透约翰内斯堡8月11日 - 南非兰特兑美元周二跌至近一周低点，受中国在公布了一系列疲弱的经济数据后，周二安排人民币贬值拖累。

1530GMT，兰特兑美元 下挫1.25%，报12.8150兰特，触手可及14年低点12.8300兰特，因国内外因素合力打压本已疲弱的经济。

NKC African Economics首席分析师Christie Viljoen认为，兰特很快会进一步跌至13.00区域。

“离美联储9月会议还有五周，届时美元肯定要比现在高。”