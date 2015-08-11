版本:
中国
债券 | 2015年 8月 12日 星期三 00:17 BJT

南非汇市：兰特兑美元跌至近一周低点，受中国安排人民币贬值拖累

路透约翰内斯堡8月11日 - 南非兰特兑美元周二跌至近一周低点，受中国在公布了一系列疲弱的经济数据后，周二安排人民币贬值拖累。

1530GMT，兰特兑美元 下挫1.25%，报12.8150兰特，触手可及14年低点12.8300兰特，因国内外因素合力打压本已疲弱的经济。

NKC African Economics首席分析师Christie Viljoen认为，兰特很快会进一步跌至13.00区域。

“离美联储9月会议还有五周，届时美元肯定要比现在高。”

中国央行周二宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。 (完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐