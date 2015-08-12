南非汇市：兰特兑美元触及14年低点，因人民币进一步贬值

路透约翰内斯堡8月12日 - 南非兰特兑美元周三触及14年低点，因人民币进一步贬值打压新兴市场货币。

1600GMT，兰特兑美元 小幅反弹至12.7550兰特，盘中一度触及2001年12月来最低的12.8750兰特。

兰特回升，是因投资人对是否美联储将如预期在9月升息的疑虑升温，美元因此下滑。

兰特兑英镑 跌至历史低点20.0427兰特，本周跌幅超过2.5%，自5月来跌幅达到近10%。

“人民币越波动，兰特也就越波动，”RMB的John Cairns表示。“但并不是都是坏消息：对中国新的不确定性的臆测可能令美联储推迟升息。”