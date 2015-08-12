南非汇市：兰特兑美元触及14年低点，因人民币进一步贬值

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡8月12日 - 南非兰特兑美元周三触及14年低点，因人民币进一步贬值打压新兴市场货币。
1600GMT，兰特兑美元 小幅反弹至12.7550兰特，盘中一度触及2001年12月来最低的12.8750兰特。
兰特回升，是因投资人对是否美联储将如预期在9月升息的疑虑升温，美元因此下滑。
兰特兑英镑 跌至历史低点20.0427兰特，本周跌幅超过2.5%，自5月来跌幅达到近10%。
“人民币越波动，兰特也就越波动，”RMB的John Cairns表示。“但并不是都是坏消息：对中国新的不确定性的臆测可能令美联储推迟升息。”
人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。 (完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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