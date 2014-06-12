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债券 | 2014年 6月 13日 星期五 00:36 BJT

南非汇市：兰特兑美元走强，因铂金业罢工结束在望

路透约翰内斯堡6月12日 - 南非兰特兑美元周四走强，延续稍早的涨势，因该国铂金业劳资双方有望达成协议结束持续了20周的罢工。

兰特跟随其他新兴市场高收益货币的涨势，因美国公布的零售销售和初请失业金人口数据不及预期。

兰特盘中升至10.6500兰特的高位，之前AMCU矿业工会的工人敦促工会领导人与三大矿商签署薪资协议。

1558 GMT，兰特兑美元 报10.6900兰特，较前日收盘价升0.6%。(完)
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