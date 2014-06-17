南非汇市：兰特跟随新兴市场资产普跌之势走软，关注南非总统讲话

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡6月17日 - 南非兰特兑美元周二走软，因美国公布强于预期的通胀数据后，新兴市场资产遭抛售，拖累兰特触及近三个月最低。
兰特还因持续五个月的铂金矿业罢工和上周五南非评等被调降等反映南非经济表现疲弱的迹象而承压。投资者寄望于该国总统祖马今日稍后发表的讲话能重振市场信心。
1546 GMT，兰特兑美元 跌至3月24日以来最低10.8480兰特，最新报10.8310兰特，较周一纽约汇市收盘价低0.7%。
交易商称，如果跌穿10.85的支撑位，兰特可能跌向11兰特的关口。
投资者将密切关注南非总统祖马在1700 GMT发表连任以来首个国情咨文讲话。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选