南非汇市：兰特跟随新兴市场资产普跌之势走软，关注南非总统讲话

路透约翰内斯堡6月17日 - 南非兰特兑美元周二走软，因美国公布强于预期的通胀数据后，新兴市场资产遭抛售，拖累兰特触及近三个月最低。

兰特还因持续五个月的铂金矿业罢工和上周五南非评等被调降等反映南非经济表现疲弱的迹象而承压。投资者寄望于该国总统祖马今日稍后发表的讲话能重振市场信心。