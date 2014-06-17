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债券 | 2014年 6月 18日 星期三 00:44 BJT

南非汇市：兰特跟随新兴市场资产普跌之势走软，关注南非总统讲话

路透约翰内斯堡6月17日 - 南非兰特兑美元周二走软，因美国公布强于预期的通胀数据后，新兴市场资产遭抛售，拖累兰特触及近三个月最低。

兰特还因持续五个月的铂金矿业罢工和上周五南非评等被调降等反映南非经济表现疲弱的迹象而承压。投资者寄望于该国总统祖马今日稍后发表的讲话能重振市场信心。

1546 GMT，兰特兑美元 跌至3月24日以来最低10.8480兰特，最新报10.8310兰特，较周一纽约汇市收盘价低0.7%。

交易商称，如果跌穿10.85的支撑位，兰特可能跌向11兰特的关口。

投资者将密切关注南非总统祖马在1700 GMT发表连任以来首个国情咨文讲话。(完)
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