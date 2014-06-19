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债券 | 2014年 6月 20日 星期五 00:35 BJT

南非汇市：兰特兑美元升至10日高位，因经济数据优于预期

路透约翰内斯堡6月19日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，触及10日高位，因国内经济数据优于预期，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布对通胀温和的声明带动新兴市场货币的升势。

今日没有影响市场的事件发生，兰特多头仍受昨日央行公布的经常账赤字小于预期影响。美联储暗示可能保持低利率一段时间后，美元承压。

兰特兑美元 升至10.6100，为6月9日来最高，周三纽约汇市收盘报10.6610，1422 GMT，兰特报10.6415，升0.2%。

交易员表示，兰特可能将测试10.5560水准。(完)
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