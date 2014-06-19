南非汇市：兰特兑美元升至10日高位，因经济数据优于预期

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡6月19日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，触及10日高位，因国内经济数据优于预期，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布对通胀温和的声明带动新兴市场货币的升势。
今日没有影响市场的事件发生，兰特多头仍受昨日央行公布的经常账赤字小于预期影响。美联储暗示可能保持低利率一段时间后，美元承压。
兰特兑美元 升至10.6100，为6月9日来最高，周三纽约汇市收盘报10.6610，1422 GMT，兰特报10.6415，升0.2%。
交易员表示，兰特可能将测试10.5560水准。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选