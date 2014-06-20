南非汇市：兰特兑美元在淡静交投中走强，仍受助于数据和美联储声明

标题新闻：欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示，英国退欧后欧盟肯定将与其签署自由贸易协定
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路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周五走强，继续受助于本周稍早公布的强于预期的本国经济数据，以及立场温和的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明。
南非矿业企业乐观表示，久拖不决的铂金带罢工即将结束，这也为市场提供了一些乐观的人气。
交易商周五称，今日交投淡静，缺乏刺激因素，兰特仍持于近期高位附近。
1431 GMT，兰特兑美元 上扬0.5%，报10.6970兰特，从10.6700兰特的日高回落。
“周末来临前，投资者平仓。本周稍早出炉的经常账数据仍对兰特有一定的支撑，因此，投资者出脱部分头寸，”Investec的汇市交易员David Gracey表示。
有迹象显示，持续了20周的南非铂金矿业罢工即将结束，这也扶助支撑兰特。矿工周五开始重返工作岗位，因预期矿场不久将恢复生产。(完)
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路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。