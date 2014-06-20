南非汇市：兰特兑美元在淡静交投中走强，仍受助于数据和美联储声明

路透约翰内斯堡6月20日 - 南非兰特兑美元周五走强，继续受助于本周稍早公布的强于预期的本国经济数据，以及立场温和的美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明。

南非矿业企业乐观表示，久拖不决的铂金带罢工即将结束，这也为市场提供了一些乐观的人气。

交易商周五称，今日交投淡静，缺乏刺激因素，兰特仍持于近期高位附近。

1431 GMT，兰特兑美元 上扬0.5%，报10.6970兰特，从10.6700兰特的日高回落。

“周末来临前，投资者平仓。本周稍早出炉的经常账数据仍对兰特有一定的支撑，因此，投资者出脱部分头寸，”Investec的汇市交易员David Gracey表示。