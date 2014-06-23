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债券 | 2014年 6月 24日 星期二 00:32 BJT

南非汇市：兰特兑美元走强，南非铂金业矿工罢工正式结束

路透约翰内斯堡6月23日 - 南非兰特兑美元周一走强，此前南非铂金业矿工工会宣布长达五个月的罢工正式结束，刺激兰特升至两周高位。

兰特稍早已经上涨，因中国公布的制造业数据强劲，中国是南非商品的主要出口市场。

铂金业工会宣布周二将签署薪资协议，周三开始复工后，兰特兑美元 大涨近1%，至6月9日来最高的10.5575。

“周一午后，美元/兰特6月9日低点10.5520支撑位受到压力，兰特有望测试5月29日高位10.5050，因市场人气可能因达成薪资协议而在短期内改善，”4Cast新兴市场分析师Anisha Arora表示。(完)
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