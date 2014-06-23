南非汇市：兰特兑美元走强，南非铂金业矿工罢工正式结束

美国债市：收益率上涨，因税改和预算预期

* 特朗普暗示在预算方面做出妥协 * 美国两年期公债标售获强劲需求 * 股市上涨减少对债市的需求 路透纽约4月25日 - 美债收益率周二上涨，与股市上扬走势一致，投 资者等待特朗普总统周三宣布税改计划，仍对政府能避免关门持乐观态度 。 除七年期美债外，收益率连续第二日触及两周高位，七年期美债收益 率也上涨。 上周，总统特朗普承诺将兑现竞选期间的承诺，在本周宣布“重大” 税改计划，但一位政府官员周末称，宣布将仅涉及普遍原则和优先事项。 特朗普对税改的承诺在他胜选后的最初日子里帮助提振美债收益率。 分析师称，当前的联邦所得税体系基本上是不利增长的，过度复杂，在全 球也没有竞争力，因此急需改革。 投资者对美国政府可能会避免关门有信心，特别是在特朗普总统暗示 他可能会对预算做出妥协后。 如果政府长时间关门，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将无法得到 评估美国经济体质所需的数据，这将降低近期升息的可能性。 指标10年期美债 价格尾盘