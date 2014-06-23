南非汇市：兰特兑美元走强，南非铂金业矿工罢工正式结束

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透约翰内斯堡6月23日 - 南非兰特兑美元周一走强，此前南非铂金业矿工工会宣布长达五个月的罢工正式结束，刺激兰特升至两周高位。
兰特稍早已经上涨，因中国公布的制造业数据强劲，中国是南非商品的主要出口市场。
铂金业工会宣布周二将签署薪资协议，周三开始复工后，兰特兑美元 大涨近1%，至6月9日来最高的10.5575。
“周一午后，美元/兰特6月9日低点10.5520支撑位受到压力，兰特有望测试5月29日高位10.5050，因市场人气可能因达成薪资协议而在短期内改善，”4Cast新兴市场分析师Anisha Arora表示。(完)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 04/26/2017 两年期浮息债券 04/20/2017 05/01/2017 04/26/2017 五年期公债 04/20/2017 05/01/2017 04/27/2017 七年期公债 04/20/2017 05/01/2017 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 0
* 特朗普暗示在预算方面做出妥协 * 美国两年期公债标售获强劲需求 * 股市上涨减少对债市的需求 路透纽约4月25日 - 美债收益率周二上涨，与股市上扬走势一致，投 资者等待特朗普总统周三宣布税改计划，仍对政府能避免关门持乐观态度 。 除七年期美债外，收益率连续第二日触及两周高位，七年期美债收益 率也上涨。 上周，总统特朗普承诺将兑现竞选期间的承诺，在本周宣布“重大” 税改计划，但一位政府官员周末称，宣布将仅涉及普遍原则和优先事项。 特朗普对税改的承诺在他胜选后的最初日子里帮助提振美债收益率。 分析师称，当前的联邦所得税体系基本上是不利增长的，过度复杂，在全 球也没有竞争力，因此急需改革。 投资者对美国政府可能会避免关门有信心，特别是在特朗普总统暗示 他可能会对预算做出妥协后。 如果政府长时间关门，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将无法得到 评估美国经济体质所需的数据，这将降低近期升息的可能性。 指标10年期美债 价格尾盘