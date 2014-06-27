版本:
中国
债券 | 2014年 6月 27日 星期五 23:36 BJT

南非汇市：兰特兑美元上涨但陷于昨日区间内，受罢工忧虑所限

路透约翰内斯堡6月27日 - 南非兰特兑普遍走软的美元周五收高，但陷于昨日的交投区间内，因投资人担心南非再度发生罢工，令兰特仍承压。

美国公布的经济数据疲弱，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不会很快收紧政策的预期。美元指数跌至一个月低点，扶助提振多数新兴市场资产。

不过，对拥有22万会员的南非金属业工会计划举行罢工的担忧限制了兰特的升幅。

1431GMT，兰特兑美元 报10.6150，较周四纽约收盘升0.2%。

交易员表示，尽管兰特周五一度升穿10.60阻力位，但仍不确定兰特是否能进一步上涨或维持升势。

市场将关注下周一南非公布的贸易数据。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐