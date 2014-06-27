南非汇市：兰特兑美元上涨但陷于昨日区间内，受罢工忧虑所限

全球金融：菲律宾财长称该国计划于下半年发行熊猫债筹集约2亿美元资金
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透约翰内斯堡6月27日 - 南非兰特兑普遍走软的美元周五收高，但陷于昨日的交投区间内，因投资人担心南非再度发生罢工，令兰特仍承压。
美国公布的经济数据疲弱，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能不会很快收紧政策的预期。美元指数跌至一个月低点，扶助提振多数新兴市场资产。
不过，对拥有22万会员的南非金属业工会计划举行罢工的担忧限制了兰特的升幅。
1431GMT，兰特兑美元 报10.6150，较周四纽约收盘升0.2%。
交易员表示，尽管兰特周五一度升穿10.60阻力位，但仍不确定兰特是否能进一步上涨或维持升势。
市场将关注下周一南非公布的贸易数据。(完)
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透4月18日 - 据周二发布的一份公司公告，中青旅控股股份有限公司的一家子公司已通过一笔20年期贷款，为浙江省的一个旅游项目开发筹到22亿元人民币(3.193亿美元)。
路透东京4月18日 - 日本公债价格周二全线下滑，跟随美债全线下跌走势。 指标10年期日债收益率(殖利率) 上涨1个基点至0.010%，此前一度高见0.015%。30年期日债收益率 上涨2.5个基点至0.760%，周一曾触及三个月低点0.735%。 周二的五年期日债标售吸引到足够需求，此前财务省将发行规模从2.4万亿(兆)日圆削减至2.2万亿日圆(202亿美元)。投标倍数升至3.28，前次于3月举行的标售投标倍数为2.86。 但另一个衡量需求的指标显示，近来五年期日债价格上涨、收益率跌至五个月新低之后，该品种对某些买家来说可能太贵了。 平均得标价格与最低得标价格差距(tail)仍保持在相对较宽的0.04。该价差较小通常预示需求较强劲。 美国公债收益率周一从五个月低位上涨，因美国股市走高，削弱了避险债券的需求。 当日涨跌 上日