南非汇市：兰特逆转早盘跌势持平，但并未摆脱疲弱的走势

路透约翰内斯堡7月3日 - 南非兰特兑美元周四逆转早盘的跌势，但面对无休止的薪资罢工，仍易受负面投资者人气所累。

南非最大的工会--金属工人全国工会(NUMSA)中逾22万金属和工程行业工人的罢工进入第三天。距离铂金矿业罢工结束仅一周的时间。

穆迪表示，劳资纠纷可能导致南非的经济成长连续第三年保持在低位，且该国的评级可能受到威胁。

兰特兑美元 盘中下跌近1%，至10.8475兰特，该水准引发部分出口商的卖盘。1548 GMT，兰特反弹至10.7575，较周三收盘价基本持平。