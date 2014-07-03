南非汇市：兰特逆转早盘跌势持平，但并未摆脱疲弱的走势

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡7月3日 - 南非兰特兑美元周四逆转早盘的跌势，但面对无休止的薪资罢工，仍易受负面投资者人气所累。
南非最大的工会--金属工人全国工会(NUMSA)中逾22万金属和工程行业工人的罢工进入第三天。距离铂金矿业罢工结束仅一周的时间。
穆迪表示，劳资纠纷可能导致南非的经济成长连续第三年保持在低位，且该国的评级可能受到威胁。
兰特兑美元 盘中下跌近1%，至10.8475兰特，该水准引发部分出口商的卖盘。1548 GMT，兰特反弹至10.7575，较周三收盘价基本持平。
但兰特并未摆脱疲弱的走势，因投资者担忧罢工行动对本已十分脆弱的经济造成的冲击。(完)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选