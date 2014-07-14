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债券 | 2014年 7月 15日 星期二 00:06 BJT

南非汇市：兰特持平，金属工人罢工持续

路透约翰内斯堡7月14日 - 南非兰特兑美元周一呈横盘走势，未受22万金属行业工人拒绝接受雇主最新薪资提议的消息影响。罢工已进行了两周。

在上周连跌两日后，1438 GMT，兰特兑美元 微升0.02%，报10.7000兰特。

在南非央行周四公布利率决定前，兰特料将陷于10.65-10.85的区间内。

预计南非央行总裁马库将保持利率不变。

周日，领导罢工的NUMSA工会拒绝了工程和金属行业雇主提出的最新三年薪资提议，呼吁工会会员加大罢工力度。

南非接连不断的罢工行动，其中包括铂金矿业工人长达5个月的罢工，导致该国经济首季萎缩，打压投资者人气，并重创兰特。(完)
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