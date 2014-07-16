南非汇市：兰特兑美元小涨，因零售销售数据强于预期

巴股业绩：淡水河谷第一季净利不及预期，因暴雨妨碍关键矿山的产出
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透约翰内斯堡7月16日 - 南非兰特兑美元周三小涨，表现优于其他24个新兴市场货币，因此前南非公布的最新零售销售数据优于预期，巩固了央行将升息的几率。
南非央行周四将结束今年第四次货币政策会议，市场对是否经济成长疲弱忧虑将盖过通胀上升忧虑意见不一。
兰特兑美元自本周初就在10.6325-10.7515狭窄区间内交投，多数投资人选择在利率决定发布前谨慎操作。
1614 GMT，兰特兑美元 升0.38%，报10.6650兰特。
南非统计局公布，5月零售销售按年增长2.4%，高于市场预期的0.8%。(完)
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。
路透首尔4月27日 - 韩国大宇造船周四报告称，四年多来首次实现季度获利，得益于按时交付利润率较高的船舶，以及削减成本措施提振获利。
路透上海4月27日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *乌鲁木齐城建 20 4 4/25簿记建档 5.18% 上限5.50% AAA 2.685 第3年末投资者选择权 投资集团小微企业增信集合债 第3年末投资者选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 6.00% 上限6.00% AA 1.0