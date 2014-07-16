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债券 | 2014年 7月 17日 星期四 00:42 BJT

南非汇市：兰特兑美元小涨，因零售销售数据强于预期

路透约翰内斯堡7月16日 - 南非兰特兑美元周三小涨，表现优于其他24个新兴市场货币，因此前南非公布的最新零售销售数据优于预期，巩固了央行将升息的几率。

南非央行周四将结束今年第四次货币政策会议，市场对是否经济成长疲弱忧虑将盖过通胀上升忧虑意见不一。

兰特兑美元自本周初就在10.6325-10.7515狭窄区间内交投，多数投资人选择在利率决定发布前谨慎操作。

1614 GMT，兰特兑美元 升0.38%，报10.6650兰特。

南非统计局公布，5月零售销售按年增长2.4%，高于市场预期的0.8%。(完)
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