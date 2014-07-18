南非汇市：兰特兑美元反弹，受昨日南非央行升息带动

路透约翰内斯堡7月18日 - 南非兰特兑美元周五反弹，摆脱昨日因马来西亚客机在乌克兰被击落后避险情绪拖累的跌势。

投资人仍受周四南非央行升息25个基点带动，此举提升兰特的收益吸引力。

1521 GMT，兰特兑美元 升0.93%，报10.6595兰特，在汤森路透追踪的25个新兴市场货币中表现最强。