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债券 | 2014年 7月 19日 星期六 00:08 BJT

南非汇市：兰特兑美元反弹，受昨日南非央行升息带动

路透约翰内斯堡7月18日 - 南非兰特兑美元周五反弹，摆脱昨日因马来西亚客机在乌克兰被击落后避险情绪拖累的跌势。

投资人仍受周四南非央行升息25个基点带动，此举提升兰特的收益吸引力。

1521 GMT，兰特兑美元 升0.93%，报10.6595兰特，在汤森路透追踪的25个新兴市场货币中表现最强。

南非央行周四升息至5.75%，称尽管担心经济成长疲弱，但其首要任务是控制通胀，通胀已经升穿了3-6%的目标区间。(完)
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