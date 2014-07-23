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债券 | 2014年 7月 24日 星期四 00:24 BJT

南非汇市：兰特兑美元升至两个月高位，跟随新兴市场升势

路透约翰内斯堡7月23日 - 南非兰特兑美元周三升至两个月高位，跟随新兴市场升势，且在南非公布通胀数据后扩大升幅。

兰特兑美元将连升五日，因俄罗斯和乌克兰地缘政治忧虑相关的全球厌恶风险情绪减弱。

美国周二公布的通胀数据温和，点燃较高风险资产的释然性升势，新兴市场获得提振。

1533 GMT，兰特兑美元 升0.75%，报10.4975兰特，为5月30日来最高。

南非公布6月通胀持稳，但核心通胀小涨，显示南非央行可以继续收紧货币政策路径。(完)
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