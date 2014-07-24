南非汇市：兰特兑美元突破10.50阻力位，升至两个月新高

欧元债市：法债/德债收益率差缩至一周最窄，市场聚焦法国大选
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
路透约翰内斯堡7月24日 - 南非兰特兑美元周四一举突破10.5000阻力位，受欧元兑美元上涨以及金属行业工人可能结束罢工提振。
分析师表示，昨日公布的通胀数据证明南非央行逐步收紧货币政策的路径正确，也令投资人放心。上周央行升息一码至5.75%，以抑制通胀压力。
一南非正在罢工的工会周四基本接受了加薪最多10%的提议，可能令约两万金属工人结束罢工。
1503 GMT，兰特兑美元 升0.2%，报10.4900兰特，稍早触及10.4660兰特日高，令人信服的突破了10.5000阻力位，为5月30日来最高。交易员表示，走势打开了升向10.3000-10.4000的通道。
不过有分析师警告，罢工忧虑、全球地缘政治风险以及国内经济前景普遍疲弱可能令兰特恢复跌势。(完)
路透伦敦4月18日 - 法国公债与可比德债收益率差周二缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。
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英国财政大臣哈蒙德 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选