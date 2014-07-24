南非汇市：兰特兑美元突破10.50阻力位，升至两个月新高

路透约翰内斯堡7月24日 - 南非兰特兑美元周四一举突破10.5000阻力位，受欧元兑美元上涨以及金属行业工人可能结束罢工提振。

分析师表示，昨日公布的通胀数据证明南非央行逐步收紧货币政策的路径正确，也令投资人放心。上周央行升息一码至5.75%，以抑制通胀压力。

一南非正在罢工的工会周四基本接受了加薪最多10%的提议，可能令约两万金属工人结束罢工。

1503 GMT，兰特兑美元 升0.2%，报10.4900兰特，稍早触及10.4660兰特日高，令人信服的突破了10.5000阻力位，为5月30日来最高。交易员表示，走势打开了升向10.3000-10.4000的通道。