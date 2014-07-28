南非汇市：兰特兑美元上扬，长达一个月的金属业罢工结束

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透约翰内斯堡7月28日 - 南非兰特兑美元周一上扬，此前NUMSA工会表示，其超过20万正在罢工的会员已经接受薪资协议，结束金属业四周的罢工。
声明宣布后，兰特兑美元 在1535GMT上扬0.33%，报10.5450兰特。
在NUMSA表示，罢工工人接受加薪10%之前，兰特兑美元较上周五纽约市场收盘跌了超过0.5%，报10.5720。
“如果罢工得到解决，兰特有能力突破首个关键点位10.45，之后可能是10.40。”Afrifocus的兰特交易员Cheslyn Francis在声明发布前表示。
兰特后市走向预计要看周二南非发布的失业率数据以及本周稍后一系列国内经济数据。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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