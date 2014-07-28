南非汇市：兰特兑美元上扬，长达一个月的金属业罢工结束

路透约翰内斯堡7月28日 - 南非兰特兑美元周一上扬，此前NUMSA工会表示，其超过20万正在罢工的会员已经接受薪资协议，结束金属业四周的罢工。

声明宣布后，兰特兑美元 在1535GMT上扬0.33%，报10.5450兰特。

在NUMSA表示，罢工工人接受加薪10%之前，兰特兑美元较上周五纽约市场收盘跌了超过0.5%，报10.5720。

“如果罢工得到解决，兰特有能力突破首个关键点位10.45，之后可能是10.40。”Afrifocus的兰特交易员Cheslyn Francis在声明发布前表示。