南非汇市：兰特兑美元下滑，未能从贸易逆差意外缩窄中获得动能

南非汇市：兰特升至三周高位，因风险意愿增强
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透约翰内斯堡7月31日 - 南非兰特兑美元周四大跌逾0.5%，未能从该国贸易逆差意外缩窄中获得动能。
南非公布6月贸易逆差由5月的74.4亿兰特意外骤降至1.9亿兰特，远胜路透访查分析师预估的63亿兰特。
1456GMT，兰特兑美元 报10.7135兰特，下跌0.51%，昨日收报10.66兰特，今日盘中一度跌至两周低点，之后反弹。
在昨日美联储宣布进一步缩减购债100亿美元，且美国公布第二季经济猛增4%后，美元兑多数主要货币上扬。(完)
路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。