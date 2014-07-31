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债券 | 2014年 7月 31日 星期四 23:32 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，未能从贸易逆差意外缩窄中获得动能

路透约翰内斯堡7月31日 - 南非兰特兑美元周四大跌逾0.5%，未能从该国贸易逆差意外缩窄中获得动能。

南非公布6月贸易逆差由5月的74.4亿兰特意外骤降至1.9亿兰特，远胜路透访查分析师预估的63亿兰特。

1456GMT，兰特兑美元 报10.7135兰特，下跌0.51%，昨日收报10.66兰特，今日盘中一度跌至两周低点，之后反弹。

在昨日美联储宣布进一步缩减购债100亿美元，且美国公布第二季经济猛增4%后，美元兑多数主要货币上扬。(完)
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