南非汇市：兰特兑美元小涨，关注明日制造业生产数据

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透约翰内斯堡8月6日 - 南非兰特兑美元周三小涨，但仍在近期交投区间的较低端，如果明日南非公布的制造业生产数据逊于预期，那么可能测试该低端水准。
1511 GMT，兰特兑美元 升0.2%，报10.7400兰特，稍早一度跌至一个月低点10.8225兰特后出现反弹。
技术图表显示，兰特仍在短期、中期和长期的跌势中，尽管自6月以来一直守在10.53-10.82兰特区间内。
南非将在周四1100GMT发布6月制造业生产数据，分析师预计萎缩2.1%，仍受到铂金矿工长达五个月的罢工影响。(完)
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。