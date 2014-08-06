南非汇市：兰特兑美元小涨，关注明日制造业生产数据

路透约翰内斯堡8月6日 - 南非兰特兑美元周三小涨，但仍在近期交投区间的较低端，如果明日南非公布的制造业生产数据逊于预期，那么可能测试该低端水准。

1511 GMT，兰特兑美元 升0.2%，报10.7400兰特，稍早一度跌至一个月低点10.8225兰特后出现反弹。

技术图表显示，兰特仍在短期、中期和长期的跌势中，尽管自6月以来一直守在10.53-10.82兰特区间内。